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  4. Sular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı

Sular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı

19.08.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel felaketinin neden olduğu yıkıcı etki sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor. Selin en çok hasar verdiği noktalar arasında yer alan Zaviye köyü'nde hayvanlar telef oldu, 1 ev, ahır ve samanlık yıkıldı. Köprünün yıkılması ile birlikteyse karadan ulaşım durdu.

Sular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı

Felaketi yaşayan köyde Cihan Er ve Emre Güney mahsur kalanları iş makineleriyle güvenli bölgelere taşıdı. Kendileri ise son anda kurtuldu.

ODA SULAR ALTINDA KALDI

Çocukları ile birlikte sele uykuda yakalanan Mihriban Er, gelen telefonla hayata tutundu. Zemin katta oturan Er ailesi hemen üs kata çıktı. Kısa zamanda yattıkları oda sular altında kaldı. 2 metreyi aşan sular, selin boyutu gözler önüne serdi.

"DIŞ KAPIDAN ÇIKTIK, YANIMIZDAKİ KÖPRÜ PATLADI"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan afetzede Zeliha Çelik, “Biz uyuyorduk. Ayancık’tan kayınımın çocukları arayıp uyandırdı. Üst kattakileri aradılar. Onlar da beni uyandırdı. Çok yağmur yağıyor, sel olacakmış kalkalım, diye. Hemen zaten uyandım üst kata çıktım. Baktım elektrikler de yoktu zaten. Baktık, yanımızdaki dere baya kabarmış. Ondan sonra gidelim buradan ne olacağı belli değil, dedik. Hemen apar topar çocuğu aldım kucağıma. Biz zaten dış kapıdan çıktığımızda bu yanımızdaki köprü patladı.” dedi.

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İHA

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Sinop
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