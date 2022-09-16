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Sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

16.09.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek, sorusunun cevabı 16 Eylül 2022 Cuma günü su kesintisi sorunu yaşayan İstanbullular tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri paylaştı. Peki, Sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

Sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler merak edildi. Konuya ilişkin açıklama İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yapıldı. Peki, Sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

su kesintisi

16 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

16 Eylül 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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