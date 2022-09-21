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Sular ne zaman gelecek? 21 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi açıklaması!!

21.09.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? 21 Eylül 2022 Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi sorunu yaşayan vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki, 21 Eylül sular ne zaman gelecek? 21 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

Sular ne zaman gelecek? 21 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi açıklaması!!

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler merak konusu oldu. İSKİ tarafından yazılı açıklamada bulunuldu. Peki, 21 Eylül sular ne zaman gelecek? 21 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde...

su kesintisi

21 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

21 Eylül 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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