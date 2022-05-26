HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sular ne zaman gelecek? 26 Mayıs İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ arıza ve su kesinti listesi! 26 Mayıs 2022 Perşembe

Sular ne zaman gelecek? 26 Mayıs İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ arıza ve su kesinti listesi! 26 Mayıs 2022 Perşembe

26.05.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacağı, kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak edilirken, İSKİ 26 Mayıs Perşembe gününün güncel su kesintisi listesini paylaştı. Peki 26 Mayıs 2022 Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 26 Mayıs 2022 Perşembe günü için İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

Sular ne zaman gelecek? 26 Mayıs İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ arıza ve su kesinti listesi! 26 Mayıs 2022 Perşembe

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve 26 Mayıs 2022 Perşembe günü için İSKİ'den İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacağı ile ilgili yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 26 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE

26 Mayıs 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılarYapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar
Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktıYabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktı
Gelen kurşunla yere böyle yığıldıGelen kurşunla yere böyle yığıldı
Anahtar Kelimeler:
İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!

Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Açık cezaevlerindeki hükümlülerle ilgili yeni gelişme

Açık cezaevlerindeki hükümlülerle ilgili yeni gelişme

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

ABD'deki ilkokul saldırganıyla ilgili yeni detay! Facebook paylaşımı ifşa oldu: Her şey ortaya çıktı

ABD'deki ilkokul saldırganıyla ilgili yeni detay! Facebook paylaşımı ifşa oldu: Her şey ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.