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  4. Sular ne zaman gelecek? 8 Haziran 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi duyuruları! 8 Haziran 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? 8 Haziran 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi duyuruları! 8 Haziran 2022 Çarşamba

08.06.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan su kesintisi açıklamaları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ tarafından İstanbul'un hangi ilçe, semt ve noktalarında su kesintisi olacağını öğrenmek isteyen kişiler önceden önlem almak için her gün araştırma yapıyor. Peki 8 Haziran 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba günü İSKİ tarafından yapılan su kesintisi duyuruları...

Sular ne zaman gelecek? 8 Haziran 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi duyuruları! 8 Haziran 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ve 8 Haziran 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından İstanbul'un hangi ilçeleri ile mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağı ile ilgili yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 8 Haziran 2022 Çarşamba günü İSKİ tarafından yapılan su kesintisi duyurularına ve 8 Haziran 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

8 Haziran 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 1 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

8 HAZİRAN 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah,Polonezköy Mah,İncirköy Mah,Örnekköy Mah,Mahmutşevketpaşa Mah,Elmalı Mah,Acarlar Mah,Gümüşsuyu Mah,Görele Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Enerji Kesintisi Nedeni İle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 08.06.2022 06:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beykoz İSKİ
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