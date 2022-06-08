Sular ne zaman gelecek? 8 Haziran 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi duyuruları! 8 Haziran 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ve 8 Haziran 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından İstanbul'un hangi ilçeleri ile mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağı ile ilgili yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 8 Haziran 2022 Çarşamba günü İSKİ tarafından yapılan su kesintisi duyurularına ve 8 Haziran 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

8 Haziran 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 1 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

8 HAZİRAN 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah,Polonezköy Mah,İncirköy Mah,Örnekköy Mah,Mahmutşevketpaşa Mah,Elmalı Mah,Acarlar Mah,Gümüşsuyu Mah,Görele Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Enerji Kesintisi Nedeni İle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 08.06.2022 06:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



