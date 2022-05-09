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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 9 Mayıs 2022 Pazartesi

09.05.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen İstanbullu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ 9 Mayıs 2022 Pazartesi (bugün) gününe ilişkin bilgi internet sitesinde paylaştı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 9 Mayıs 2022 İSKİ planlı su kesintileri açıklaması...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 9 Mayıs 2022 Pazartesi

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, haftanın ilk gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 9 Mayıs 2022 planlı su kesintileri açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 MAYIS 2022 PAZARTESİ

9 Mayıs 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 9 MAYIS 2022 PAZARTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ
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