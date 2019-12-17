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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Çarıkçı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 15:01 | Son Güncelleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Çarıkçı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çarıkçı, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Çarıkçı, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının milli bir marka olduğunu söyledi.

Dünyanın her yerinde AA'nın haber ve fotoğraflarıyla konulara hakim olduklarını belirten Çarıkçı, "Diyarbakır'daki annelerle alakalı fotoğrafın çok doğru bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. İkinci tercihim Şanlıurfa'da kerpiç evlerle ilgili fotoğraf. Spor kategorisinde ise A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'da vermiş olduğu asker selamına oy verdim. Çünkü o da Avrupa'nın gerçek yüzünü bize gösterdi." diye konuştu.

Prof. Dr. Çarıkçı, Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diledi.

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