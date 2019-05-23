SÜLEYMAN SOYLU ARNAVUTKÖY'DE ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Bir inşaat işçisi elinde ıspatula ile Bakan Soylu'nun yanına gelerek, “Sayın bakanım sizi görmek için inşattaki işimi bırakıp geldim" dedi. Soylu da teşekkür ederek vatandaşın ramazanını kutladı. Esnafa, “23 Haziran'da şöyle güçlü bir destek bekliyorum" diyen Soylu, Hadımköy ve Hastane mahalle muhtarlıklarına uğrayarak bir süre sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

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-Süleyman Soylu inşaat işçisi konuşma

-Süleyman Soylu esnaf ziyareti

-Süleyman Soylu vatandaşlarla fotoğraf çekilme

-Genel ve detay

