HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Süleyman Soylu’dan çok konuşulacak LGBT çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’na bu sözlerle yüklendi: 'Billboardlarda yazmışsın...'

Süleyman Soylu’dan çok konuşulacak LGBT çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’na bu sözlerle yüklendi: 'Billboardlarda yazmışsın...'

02.05.2023 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı LGBT açıklaması çok konuşulmuştu. Soylu'dan yeni bir LGBT çıkışı daha geldi. Gaziosmanpaşa’da katıldığı toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bakan Soylu, “Kemal Kılıçdaroğlu olarak billboardlarda yazmışsın. Demişsin ki, ’cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz’ demişsin. Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye’ye getirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu’dan çok konuşulacak LGBT çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’na bu sözlerle yüklendi: 'Billboardlarda yazmışsın...'

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da kanaat önderleri ile bir araya geldi. Bakan Soylu’ya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti.

“ERKEKLE ERKEĞİN KADINLA KADININ EVLENMESİNİ TÜRKİYE’YE GETİRMEK İSTİYORLAR”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Soylu, “Kemal Kılıçdaroğlu olarak billboardlarda yazmışsın. Demişsin ki, ’cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz’ demişsin. Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye’ye getirmek istiyorlar. Bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var. Sadece anne baba değil aile, anne babalar oluşuyor, dedesi, babaannesi, büyük nenesi, halası, teyzesi, hatta komşular oluyor. Biz mahalle olarak da bir aileyiz” dedi.

e501bada-e7d3-4e22-998a-f48cd16d1e90

“3 YILDIR GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIYLA CHP BÜTÜN BU HAZIRLIKLARINI YAPIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için CHP’nin 3 yıldır çalışma yaptığını söyleyen Bakan Soylu, “Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kim gelsin diyor? FETÖ nereye gelecek? Devletin tekrar başına gelecek diyorlar. Tam 3 yıldır genel başkan yardımcılarıyla CHP bütün bu hazırlıklarını yapıyor. Tek tek Türkiye’yi dolaşıyor. Merak etmeyin getireceğiz diyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar? Yeşilköy Havalimanı’nı Amerikan şirketine verecekler. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar? Devletin jandarması, polisi, askeri, Mehmetçiği Türk Silahlı Kuvvetleri uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor şeklinde düşünceleri var” şeklinde konuştu.

476c4312-f0df-4f2b-a446-9376a1386213

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GELDİĞİM İLK BİR AYDAN İTİBAREN AMERİKA BANA BASKI YAPMAYA BAŞLADI”

Amerika’nın kendisine karşı baskı yaptığını söyleyen Bakan Soylu, “İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk bir aydan itibaren Amerika bana baskı yapmaya başladı. Dedi ki biz şeyleri istiyoruz. Suriyelilerin biyometrik verilerini ve kimlik verilerini istiyoruz. Vermiyorum kardeşim dedim ve vermedik. Biz Amerika’ya ne yaptık da? Amerika bizi iki defa istenmeyen adam ilan etti. Türkiye belli bir noktaya geldi. Allah’a hamdolsun. Burada Türkiye’yi geri döndürmeye çalışıyorlar. Türkiye zaman kaybettirmeye çalışıyorlar. Kaptan gemini selamete çıkarıyor. Ve istikametini hangi olayla karşı karşıya kalırsak bozmuyor, bozdurmuyor. Bu kadar basit. Ona sahip çıkma zamanıdır. Zaman Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkma zamanıdır. Türkiye hepimizin huzurunun bulduğu bir ülke oldu. Hepimizin huzurunun kaçıracağı, kaçırılacağı bir ülkeye doğru götürülmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Çavuşoğlu'nun reklamına CHP'den itiraz! Görseldeki o detaya izin verilmediBakan Çavuşoğlu'nun reklamına CHP'den itiraz! Görseldeki o detaya izin verilmedi
Duvarlar patlatıldı, köşeye sıkıştı: İşte o kareler!Duvarlar patlatıldı, köşeye sıkıştı: İşte o kareler!
Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu lgbt

En Çok Okunan Haberler

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

5 ilin adını verdi, memleketiyle karşılaştırdı!

5 ilin adını verdi, memleketiyle karşılaştırdı!

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni açıklama! '11 bin lirayı geçecek…'

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni açıklama! '11 bin lirayı geçecek…'

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.