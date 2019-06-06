Süleyman Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

İşte Süleyman Soylu'nun açıklamaları;

"Bakın dün Trabzon'da havalimanında indi. Çok üzüldüğüm bir olay anlatacağım. Ben VIP kullanacağım. Ben bunu da söyleyeyim; Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptım VIP kullanmadım. Hakkım yoktu çünkü. Çünkü bir Genel Başkan olarak o listede adım yazmıyordu. Bana ne hak verilirse onu yaparım. Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptım o listede adım yoktu. VIP kullanmadım. İktidar partisiyim daha. Ben oraya gitsem beni kim çıkaracak. Ama şundan ürktüm; hakkın hukukun yok. Olmadığın halde kullanıyorsun, yararlanıyorsun. Bu yanlış bir şey. Taa ne zamana kadar. Milletvekili olana kadar oralardan yararlanmadım. Sonra milletvekillerinin içerisinde olduğum zaman 2015'in Haziranına kadar. Nasıl kullanıyorsun. Yanında bir milletvekili arkadaşın olur, yanında bir kişi getirme hakkı var. Sende gerekirse oralara kadar girersin. Aksi taktirde kullanamazsın."

"ALLAH KİMSEYİ GÜÇ ZEHİRLENMESİNE DÜŞÜRMESİN"

Soylu, "Şimdi Trabzon'a geldi kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. Ben buradan çıkmak istiyorum demiş, çıkartmışlar. Sonra Ordu'da kullanmak istemiş. Demişler ki bak özel uçakla gidiyor. 14 kişi. İstirham ederim. Öbür taraftan alalım geçecek zaten, bir problem yok. Valiye it dedi it. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin." dedi.