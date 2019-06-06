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Süleyman Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

Esenler Dörtyol'da Trabzonlular Derneği'nin düzenlediği etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da yaşanan VIP tartışmasına ilişkin açıklamasında İmamoğlu'nun valiye hakaret ettiğini söyledi.

Süleyman Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

İşte Süleyman Soylu'nun açıklamaları;

"Bakın dün Trabzon'da havalimanında indi. Çok üzüldüğüm bir olay anlatacağım. Ben VIP kullanacağım. Ben bunu da söyleyeyim; Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptım VIP kullanmadım. Hakkım yoktu çünkü. Çünkü bir Genel Başkan olarak o listede adım yazmıyordu. Bana ne hak verilirse onu yaparım. Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptım o listede adım yoktu. VIP kullanmadım. İktidar partisiyim daha. Ben oraya gitsem beni kim çıkaracak. Ama şundan ürktüm; hakkın hukukun yok. Olmadığın halde kullanıyorsun, yararlanıyorsun. Bu yanlış bir şey. Taa ne zamana kadar. Milletvekili olana kadar oralardan yararlanmadım. Sonra milletvekillerinin içerisinde olduğum zaman 2015'in Haziranına kadar. Nasıl kullanıyorsun. Yanında bir milletvekili arkadaşın olur, yanında bir kişi getirme hakkı var. Sende gerekirse oralara kadar girersin. Aksi taktirde kullanamazsın."

"ALLAH KİMSEYİ GÜÇ ZEHİRLENMESİNE DÜŞÜRMESİN"

Soylu, "Şimdi Trabzon'a geldi kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. Ben buradan çıkmak istiyorum demiş, çıkartmışlar. Sonra Ordu'da kullanmak istemiş. Demişler ki bak özel uçakla gidiyor. 14 kişi. İstirham ederim. Öbür taraftan alalım geçecek zaten, bir problem yok. Valiye it dedi it. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin." dedi.

"ALLAH KİMSENİN ELİNE BUNLARI DÜŞÜRMESİN"

Soylu, "Hani şurada, Hadımköy'de bir genç kafeteryasında ona bir soru sordu. Bakın hanımına bıçak çektiler. Çocuğun sürekli yurt dışından arayıp telefonlarını sosyal medyadan verdiler. Ve sabahtan akşama kadar taciz ettiler. Hala taciz ediyorlar. Tehdit ediyorlar. Çocuk sipariş alamıyor. Allah kimsenin eline bunları düşürmesin" şeklinde konuştu.

Soylu, "Böyle zihniyetteki insanlara İstanbul teslim edilecekse, yarın HDP ile PKK ile Kandildekilerle beraber kol kola yürüyeceklere İstanbul teslim edilecekse bizim söyleyecek bir sözümüz yok" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu VIP Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu

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