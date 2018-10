Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

"SESLERİ TİTREK VE KORKARAK ÇIKIYOR"



En son Şırnak Gabar’da şehitlerin intikamının acı bir şekilde alındığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Bu tip olaylar bize geri adım attırmaz tam tersine irademizi çelikleştirir. İrademiz en üst noktadadır. Bu iradeyi hep birlikte ortaya koyarak devletimizin huzurunu birliğini sağlayacağız. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bölündüler, parçalandılar, ikili, üçlü gruplara dağıldılar. Telsiz konuşmalarında sesleri titrek ve korkarak çıkıyor. Her türlü hainlikleri ortada. Yöremizdeki, bölgemizdeki insanlarımızın huzurunu, birliğini beraberliğini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hepinizin dağların en tepelerine çıkıp, ‘Artık sonunuz geldi hayvanlar’ diye haykırmanızı istiyoruz. Bütün dünyaya arkalarında kim olursa olsun, ister Amerika olsun, ister başkaları olsun nasıl sonlarının geldiğin hep birlikte gösterme iradesi bu aziz milletimizin en önemli şaheseri olacaktır."

"HER TARAFTA BİZİM BORUMUZ ÖTÜYOR"



4 Ekim’deki terör saldırısından bu yana hemen her gün kente gelmeyi istediğini anlatan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelmesem içimde bir dert olacaktı. Çelik gibi kuvvetli ve bu işin, bu arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmayacak adımları ve ortaya koyacağınız sonuçları en kısa zamanda bekliyoruz. Allah’ım sizleri muhafaza etsin. Ailelerinize, annelerinize, babalarınıza, eşlerinize, çocuklarınıza her birinize ayrı ayrı selamlarımızı iletiyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’de bu işi temizleyen kahramanlar sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Biz Müslümanız ve bizim için asıl olanın öteki dünya olduğunu attığımız her adımda, aldığımız her nefeste hem hissediyor hem de biliyoruz. Şehitlerimizin de şu anda bizimle beraber olduğunu biliyoruz. İnancımız, dinimiz, örfümüz, adetimiz, geleneğimiz hep birlikteyiz. Bizimle beraber olmayan arkadaşlarımıza mahcup olmamamız için, ‘Vatana canımız feda’ diyen annelerimize ve babalarımıza mahcup olmamaktır bizim temel sorumluluğumuz. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Allah sizden razı olsun. Başınızı ezan okunan minarelerin gökle bulaşan dikliği kadar dik tutun. Merak etmeyin bu meselede sonuç bizimdir. Çoğu gitti azı kaldı. Afrin’den Cerablus’a kadar, Azez’e kadar, Kato’dan Gabar’a kadar, Cudi’ye kadar, Pülümür’e kadar, Kutu Deresine kadar, Tendürek’e kadar, Ağrı’ya kadar her tarafta bizim borumuz ötüyor. Çelik irademizi aynı şekilde devam ettireceğiz ve gelecek nesillere bu ülkenin, bu medeniyetin ve bu insanlığın beklediği gibi çok güzel bir ülke, huzurlu bir ülke bırakacağız. Allah bizi milletimize, tarihimize ve şehitlerimize mahcup etmesin."

Bakan Soylu, kahvaltının ardından beraberindekilerle birlikte, 8 askerin şehit düştüğü Gercüş ile Dargeçit ilçeleri arasında bulunan Altınoluk köyü kırsalına gelerek, incelemelerde bulundu. Soylu, daha sonra ise, bir dizi programa katılmak amacıyla Diyarbakır’a hareket etti.

İHA