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Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 22:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur" ifadesini kullandı.

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından, sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında kendisi tarafından yapıldığı iddia edilen açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZIN AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEMELERİNİ RİCA EDİYORUM"

Soylu, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Gerek duyulduğu takdirde açıklamalar, şahsi sosyal medya hesaplarım üzerinden ve Bakanlığımız Basın Müşavirliği tarafından zaten yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın şahsıma ait olmayan açıklamalara itibar etmemelerini rica ediyorum."


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