Süleyman Soylu'dan taziye ziyareti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, Fatih'teki Türkiye Ermenileri Patrikliğini ziyaret ederek Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan, Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu ve kurul meclis üyelerine başsağlığı diledi.

Ziyarete İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan, 8 Mart'ta tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde 63 yaşında hayatını kaybetmişti.

