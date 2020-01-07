Süleymani’nin defni ertelendi

İran, (DHA) - ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Kirman’daki cenaze töreninde çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin olması sonrası defin işlemi ertelendi. Defnin ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşılmadı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, İran’ın Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde izdiham çıkmıştı. Yerel medya izdihamda ölü ve yaralıların olduğunu belirtmiş ve İran devlet televizyonuna bilgi veren Acil Durum Teşkilatı yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısı konusunda çok fazla söylenti olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, teşkilatın konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurmuştu.

