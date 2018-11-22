Süloğlu Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz

Süloğlu Belediyesi, 2014 yılında seçimlerden 1 hafta önce belediye araçları için sağlanan akaryakıt ihtiyacı için İstanbullu bir akaryakıt firmasıyla anlaştı. Seçimlerin ardından göreve gelen Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaklaşık 850 bin liralık olan borcun büyük bir kısmını ödedi. Ancak şirket alacaklarına karşılık dönem dönem belediyenin Edirne kent merkezine yolcu taşıyan araçlarına haciz koydurarak sattırdı. Dün de yaklaşık 100 bin liralık alacağı kaldığı öğrenilen firma sahibi Edirne İcra Müdürlüğü yetkilileriyle Süloğlu Belediyesi'ne gelerek başkanın makam koltuğu, masası, odasındaki sandalyeleri ve televizyonuna haciz işlemi yaptırdı. İcra yetkilileri işlemlerin ardından hacze konu olan eşyaları başka bir belediye çalışanına yediemin olarak bırakıp belediyeden ayrıldı.

"AMAÇLARI PARAYI TAHSİL ETMEK DEĞİL"

Hacze konu olan bu borcun kendi dönemlerine ait olmadığını öne süren Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, bu borçla ilgili şirketin ise parayı tahsil etme amacında olmadığını söyledi. Borcun büyük bir kısmının ödediğini ve şirket ile 3 konuda mahkemelik olduklarını ifade eden Ormankıran, "2014 seçimlerine 1 hafta kala akaryakıt ihalesi yapılarak bu firma ile anlaşılmış. Göreve geldiğimizde yaklaşık 850 bin lira borç vardı. Biz bunu her ödeme zamanında fazla yatırarak borcu büyük oranda ödedik. Biz hem aldığımız yakıtın parasını öderken bir taraftan da birikmiş borcumuzu ödüyorduk. Ama arkadaşlar bize mazot veremeyeceklerini beyan ederek icra işlemlerini başlattılar. Ve bu icra işlemleri 4-4.5 yıldan bu yana devam ediyor. Daha önceden bizim gayrimenkullerimize ve araçlarımıza icra işlemi yaptılar. Araçlarımızın icradan satışları şu anda da devam ediyor. Fakat belediyemizin vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna eskiden kalan borçlarının olduğundan dolayı para alamadıklarını beyan ettiler. Dün yine hacze geldiler. Benden herhangi bir izin almadan makamda cep telefonuyla kayıt yaptıklarını ve daha sonradan da onu servis ettiklerini öğrendim. İcra sonucunda da makam koltuğu, masa ve sandalyeyi 2 televizyonu da bizim çalışanımıza yediemin olarak teslim ettiler" diye konuştu.