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Sultan, serasında verimi artırdığı iddiasıyla müzik çalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 09:16 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde yaşayan Sultan Aydın (28), 'Genç Çiftçi' projesinden aldığı 30 bin liralık destekle kurduğu seraya ektiği sebze fidelerini müzikle büyütüyor.

Sultan, serasında verimi artırdığı iddiasıyla müzik çalıyor

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde yaşayan Sultan Aydın (28), 'Genç Çiftçi' projesinden aldığı 30 bin liralık destekle kurduğu seraya ektiği sebze fidelerini müzikle büyütüyor. Gündüz saatlerinde Karadeniz ve Ege yöresi türküleri, akşam saatlerinde ise klasik müziği tercih eden Aydın, müzik sayesinde üretimde önemli artış yaşadığını ileri sürdü.
İlçeye bağlı Değirmendere köyünde yaşayan Sultan Aydın, Ardahan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdi. Mezun olduğu alanda iş bulamayan Aydın, kısa süren evliliğinden olan kızıyla birlikte köyünde yaşarken bir taraftan da iş arayışına başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi projesini duyan Sultan Aydın, hazırladığı seracılık projesiyle başvuruda bulundu. Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar'ın da desteğiyle projesi kabul edilen Sultan Aydın, 30 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı.
Aldığı hibeyle köyünde 500 metrekarelik sera kuran Aydın, domates, salatalık ve fasulye yetiştirmeye başladı. Serada çalışırken bir taraftan da dinlediği müziğin fidelere iyi geldiğini fark eden Sultan Aydın, geçen yıl müzik yayınına başladı. Günlük durumuna göre, gündüz Türkiye'nin çeşitli yörelerinden müzikler çalan Aydın, 17.00 ile 20.00 saatleri arasında ise klasik müziği tercih ediyor.
O GÜNKÜ RUH HALİME GÖRE MÜZİK DİNLETİYORUM
Serada çaldığı müziğin verimi artırdığını belirten Sultan Aydın, önceki yıllara göre üretimin 2 kat arttığını belirterek, şöyle konuştu:
"Ürünlerime her gün müzik dinletiyorum. Seramda çalışırken müziğin fidelerimi geliştirdiğini fark ettim. Müzik dinletmeden önce 10 ton ürün kaldırırken, müzik dinlettikten sonra bunu iki katına çıkardım. Müzikle tarım bu bölgede hiçbir yerde yapılmıyor. Ürünlerimde sadece toprak, güneş ve müzik var. O günkü ruh halime göre müzik dinletiyorum. Bir gün Karadeniz'e gidiyoruz, bazen İç Anadolu, bazen de Ege yöresi. Saat 17.00 ile 20.00 arasında mümkün mertebe klasik müzik dinletiyorum. Klasik müzik dinlettiğimde kitap okuyorum. Bu sayede okuma alışkanlığı da edinmiş oldum.''
Devletten ikinci bir destek daha isteyen Sultan Aydın, yanında elaman çalıştırarak istihdama katkıda bulunmak istediğini belirtti. Aydın, "Üretmeye devam ediyorum, üretiyorum ve kazanıyorum. Yanımda kadın elemanlar çalıştırıp istihdama katkıda bulunmak istiyorum. Ülkemizde güçlü kadınlar çok, onlardan biri de benim. Bu iş aslında erkek işi gibi görülüyor ama ben üstesinden gelebiliyorum. Kadınlar güçlü olsunlar ve kendilerine güvensinler, kadın isterse her şeyi başarabilir. İkinci bir sera için destek istiyorum" diye konuştu.

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Sultan, serasında verimi artırdığı iddiasıyla müzik çalıyorSultan, serasında verimi artırdığı iddiasıyla müzik çalıyorSultan, serasında verimi artırdığı iddiasıyla müzik çalıyorSultan, serasında verimi artırdığı iddiasıyla müzik çalıyor

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