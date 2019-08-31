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Sultanbeyli'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 18:32 | Son Güncelleme

15 yıllık eşini öldüren zanlı Ömer Y. gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de 15 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren Ömer Y. (36) gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre sabaha karşı Ömer Y. ile 4 çocuk annesi eşi Zeynep Y. (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Y., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ömer Y., daha sonra polisi arayarak eşini bıçakla yaraladığı söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Zeynep Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Katil zanlısı Ömer Y. gözaltına alınırken, Zeynep Y.'nin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Zanlının emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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