HABER

SULTANBEYLİ'DE KAMYONET DEHŞETİ KAMERADA:  3 AĞIR YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yolda ve kaldırımdaki 1'i kadın 3 kişiyi ezerek bir dükkana girdi.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yolda ve kaldırımdaki 1'i kadın 3 kişiyi ezerek bir dükkana girdi. 3 kişinin ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, 17.15 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 34 YM 8628 plakalı kamyonet, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yolda ve kaldırımdaki 3 kişiyi ezerek bir dükkana girdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Sürücü gözaltına alınırken polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA
Olay anının saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, yoldaki iki kişi ve kaldırımdaki 1 kişinin kamyonet tarafından ezildiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:
------------
Güvenlik kamera görüntüleri
-Kamyonetin 3 kişiyi ezerek dükkana girmesi
Aktüel
-Olay yerinden görüntüler
-Dükkana giren kamyonet
-Ezilen kişilerin ayakkabılar
-Polisin incelemesi
-Yaşanan hareketlilik
-Görgü tanıklarıyla röp.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon dükkana girdiİstanbul'da korkunç kaza! Kamyon dükkana girdi
Ekrem İmamoğlu Tuzla'da özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldiEkrem İmamoğlu Tuzla'da özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sultanbeyli'de kamyon vatandaşlara çarparak dükkana girdi!

İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon dükkana girdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.