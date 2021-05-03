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  4. Sultangazi’de kısıtlamaya uymayan gençlerin sokak ortasında kavga ettiği anlar kamerada

Sultangazi’de kısıtlamaya uymayan gençlerin sokak ortasında kavga ettiği anlar kamerada

03.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya uymayan gençler sokak ortasında kavga etti. Maske takmayan gençlerin kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, gruplar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Vatandaşlardan tepki gören gençler bir süre sonra, hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı.

KAVGA ANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan iki grubun birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki grubun birbirlerine yumruk salladığı, sonrasında grup içerisinde bir gencin diğerine kafa attığı ve hiçbirinin maske takmadığı görülüyor.

(İHA)

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