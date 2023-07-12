Sultangazi'de şaşkına çeviren olay! Otomobili köpek işgal etti, yanına kimseyi yaklaştırmadı

Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Eray Çabuk, dün akşam saat 18.00 sıralarında aracıyla evinin bulunduğu sokağa geldi. Aracını park edip, eve çıkan Çabuk, gece saatlerinde aracın tavan lambasının açık olduğunu fark etti. Çabuk, aşağı inip, lambayı söndürmek için aracı çalıştırdı. Bu sırada Çabuk'un yanına bir sokak köpeği geldi. Bir süre sokak köpeğini seven Çabuk, aracın ön kapısını kapatıp eve çıkmak istedi. O sırada köpek araca girerek, arka bölüme geçti. Eray Çabuk, arka koltukta uzanan köpeği çıkarmak istedi, ancak köpek havlayarak yanına yaklaştırmadı. Çabuk, uzun bir süre arasındaki köpeği dışarı çıkartmaya çalıştı. Durumu fark eden bazı sokak sakinleri de aşağı inerek, Çabuk'a yardım etmek istedi. Tüm çabalara rağmen köpek kimseyi yanına yaklaştırmamaya devam etti. Bir sokak sakini evden getirdiği kemikli etle köpeği araçtan çıkarmaya çalıştı. Köpek, kısa bir süre sonra ise, yola atılan kemiği almak için araçtan indi. Köpeğin araçtan inmesiyle Çabuk'un bir arkadaşı aracın açık olan arka kapısını kapattı. Bunu fark eden köpek, havladı. Kapıyı kapatan kişi bunun üzerine koşarak, araçtan uzaklaştı.

"BİZİ ISIRMAYA KALKTI"

Yaşanan tüm o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, araç sahibi Eray Çabuk, "Eve çıktıktan sonra aracın tavan lambasının açık olduğunu fark ettim. Daha sonra aşağı inerek, lambayı kapatmak istedim. Aşağı indim, araca bindim. Kapıyı o anda açık bıraktım. Köpek geldi yanıma. Köpeği severken, birden kapının önüne oturdu. Köpeğe git diyorum gitmiyor. Çekiyorum gelmiyor. Bende araçtan inip, köpeği uzaklaştırmayı düşündüm. İnince köpek hemen aracın içine girdi. Ön sağ koltuğa, oradan da aracın arka tarafına geçti. Arka tarafa geçtikten sonra koltuğa uzandı, yattı. Sonra gören tüm komşular, aracın yanına geldi. Onlarla beraber baya çabaladık ama köpek araçtan çıkmadı. Son çare itfaiyeyi aradık. Bize, itfaiyeden ekipmanların olmadığı söylendi. Ve polisi aramamızı söylediler. Ben polisi aradım. Polis ile konuşurken güleceğim, gülemiyorum. Çok komik bir olay olduğu için polis de yapabilecekleri birşey olmadığını söyledi. Sonra karşı komşumuz geldi. İpe kemik bağladık, yanına attık. Ne olduğunu görsün diye. O kemikleri bir güzelce yedi. Daha sonra kemikleri yola doğru bıraktık. Köpek kemikleri gördü. İki ayağı araçta, iki ayağı dışarı da uzanarak kemiği alıp, içeri giriyor. Sonra kemikleri daha uzağa koyduk. Köpek araçtan inerek kemiğe doğru gitti. Bu sırada da bir arkadaşın aracın açık olan arka kapısını kapattı. Bu sırada köpek ona havlamaya başladı. Yaklaşık 1,5 saat aracın içinde kaldı. Biz çıkarmaya çalışırken, saldırganlaşmaya başlayınca yanına yaklaşamadık. Büyük bir köpekti. Biz bu yüzden yanına yaklaşamadık. Bize havladı, saldırdı ve ısırmaya kalktı" dedi.

(DHA)

