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Sultangazi'deki terzilerin korkulu rüyası oldu! "Pantolonum nerede?" diyerek para aldı

26.12.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de terzilere dadanan bir dolandırıcının yöntemi 'pes' dedirtti. Kimliği belirsiz kişi, terzilere giderek, daha önce iki adet pantolon bıraktığını ve pantolonları almaya geldiğini söyledi. Ancak terziler, kendilerine pantolon bırakılmadığını söyleyince şüpheli, pantolonların ücretini istedi. Şüpheli şahıs ağına düşürdüğü bir esnaftan 800 lira başka bir esnaftan ise bin 300 lira aldı. İlçede bulunan çok sayıda terzinin benzer yöntemle dolandırıldığı öne sürüldü.

Sultangazi'deki terzilerin korkulu rüyası oldu! "Pantolonum nerede?" diyerek para aldı

Sultangazi'deki terzilerin başı bölgeye dadanan bir dolandırıcıyla dertte. Cebeci Mahallesi'nde bulunan Fikret Girer'e ait terziye gelen kişi, 1 hafta önce iki adet pantolon bıraktığını söyledi. Bir anda neye uğradığını şaşıran Girer, kendisine pantolon bırakılmadığını söyledi. Pantolon bıraktığını söyleyen şüpheli ise pantolonların ücretini istedi. Girer, yakınlarından borç alarak şüpheliye 800 lira verdi. Parayı alan şüpheli, aynı gün Özcan Dağ'a ait terziye giderek, benzer yöntemle bin 300 lira para alarak, dolandırdı.

"EŞ, DOSTTAN BORÇ ALARAK PARAYI KENDİSİNE VERDİM"

Yaşananları anlatan Fikret Girer, "Geçen hafta dükkanıma bir kişi geldi ve bana 1 hafta önce iki adet pantolon bıraktığını söyledi. Ben de sağa sola baktım ama pantolon yoktu. Kendisine bana pantolon bırakmadığını söyledim. Kendisi bıraktığını ve ölçülerinin alındığını söyledi. Şimdiye kadar neden almadığını sorunca Pendik'e gittiğini ve yeni geldiğini belirtti. Ben kendisine ısrarla pantolon bırakmadığını söylemeye devam ettim. Başkası almış olabilir diyerek telefonla eşi olduğunu öne sürdüğü kişiyi aradı. O da almadığını söyledi. Ben o an dolandırıcı olduğunu anladım. Akşama düğünün olduğunu ve pantolonları almadan gitmeyeceğini söyledi. Pantolonları nereden aldığını sordum. Kendisi ilçe dışında bulunan bir AVM'den aldığını ve benim aracımla aldığı yere gidebileceklerini, pantolonları 800 TL'ye aldığını belirtti. Ben terzi olduğumu, ilk defa böyle bir şeyin başıma geldiğini kendisine ilettim. Gündüz vakti olduğu için kendisine çok fazla müdahale edemedim. Mecbur kaldım eş, dosttan borç alarak kişiye, 800 TL para verdim. Parayı aldı gitti. Yaşadığım olaydan sonra birkaç terzi arkadaşım aradı. Beni dolandırdığı şekil arayan arkadaşlarımı da dolandırmış. Daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. 30 senedir esnafım, kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Fazla müdahale edemedim. Müdahale etsem kavga edeceğiz. Onlar tek başına gezmezler. Aşağıda bir başka arkadaşı bekliyormuş" dedi.

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"PANTOLONLARIN PARASINI ÖDEMEK İÇİN KENDİSİ İLE PAZARLIK YAPTIM"

Aynı kişi tarafından dolandırıldığını öne süren bir başka terzi Özcan Dağ, kendisine bırakılan pantolonları aynı gün bir kadının aldığını, ertesi gün ise pantolonları bırakan kişinin gelerek, pantolonları almadığını ve ücretini istediğini söyledi. Dağ, şüpheli ile pazarlık yaptığını belirterek, "25-30 yaşlarında genç bir arkadaş geldi. İki pantolonların daraltılacağını söyleyerek, bıraktı. Sonra bir bayan geldi ve iki tane pantolon olduğunu söyledi. Başka pantolon da yoktu zaten. Ben de pantolonları gelen bayana verdim. Ertesi gün pantolonları bırakan kişi geldi. Ben pantolonların alındığını söyledim. Kendisi, pantolonları almadığını ve iki pantolonun parasını istedi. Pantolonları bin 500 TL'ye aldığını söyledi. Üzerimde 900 TL para vardı. Bin 300 TL'ye kadar indi. Ben de gittim bir komşu esnaftan 400 TL borç aldım. Kendisine toplam bin 300 TL verdim, gitti. Bu kişi, benzer yöntemlerle başka terzi arkadaşları da dolandırmış. Adam yakama yapıştı, bırakmadı. 'Ya pantolon ya para' dedi. Mecburen ben de parayı vermek zorunda kaldım" diye konuştu.

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BİR BAŞKA TERZİYİ DOLANDIRMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir terziye de gelen şüpheli, terziyi aynı yöntemle dolandırmak istedi. Terzi, kişiden şüphelenmesi üzerine dışarı çıkarttı. İlçedeki birçok terziyi dolandırdığı öne sürülen şüphelinin terzinin önünde oyalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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dolandırıcılık Terzi

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