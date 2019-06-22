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Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:55 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de, bir binanın bodrum katındaki dairede kalan yabancı uyruklu 12 kişi, maaşlarını aldıkları gün yüzü maskeli 8 kişi tarafından evlerinde gasp edildi.  ELLERİNİ ARKADAN BAĞLAYIP, DEHŞET SAÇTILAR İsmetpaşa Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde yaşandı Bir binanın bodrum katındaki dairede kalan Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kişi, maaşlarını aldıkları günün akşamı gasp dehşeti yaşadı.

Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)-SULTANGAZİ'de, bir binanın bodrum katındaki dairede kalan yabancı uyruklu 12 kişi, maaşlarını aldıkları gün yüzü maskeli 8 kişi tarafından evlerinde gasp edildi.

ELLERİNİ ARKADAN BAĞLAYIP, DEHŞET SAÇTILAR
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde yaşandı Bir binanın bodrum katındaki dairede kalan Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kişi, maaşlarını aldıkları günün akşamı gasp dehşeti yaşadı. Mağdurların kaldığı eve giren yüzü maskeli 8 kişi, silah ve bıçakla tehdit ettikleri 12 kişinin ellerini arkadan plastik kelepçe ile bağlayarak, paralarını ve cep telefonlarını istedi. Ellerindeki kelepçeyi çözerek gaspçılara direnmeye çalışan 12 kişiden olay sırasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Afganistan bayrağı ile yüzlerini gizlemeye çalıştığı öne sürülen 8 kişi, daha sonra mağdurların paralarını ve cep telefonlarını alarak, olay yerinden kaçtı. Ellerindeki kelepçeleri çözen mağdurlar ise dışarı çıkarak gaspçıların peşine düştü.

BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemeler de olayın yaşandığı sokakta bir adet boş mermi kovanı bulundu. Kolundan yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, diğer mağdurlar bilgilerine başvurmak üzere karakola götürüldü. Gaspa uğrayan 12 kişiden sadece 2 kişi kendilerini darp ederek telefon ve paralarını alan 8 kişiden şikayetçi oldukları öğrenildi.

SOKAKTA YAŞANAN HAREKETLİLİK KAMERADA
Gasp dehşetinin ardından şüphelilerin kaçması ise sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler sokakta oyun oynayan çocukların yanından geçerek, eve giriyor. Bir süre sonra şüpheliler koşarak, evden çıkıyor. Ellerindeki bağı çözen Afgan mağdurlar, şüphelilerin peşinden gitmeye çalışıyor. Bu sırada sokakta hareketlilik yaşanıyor.

"MAĞDURLAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI"
Olay anını anlatan mağdurlar, "Bugün herkes maaş almıştı. O adam biliyordu maaş aldığımızı. Buraya geldiler. Para ve telefonların hepsini aldılar. Bir arkadaşımız bıçaklandı. O hastaneye gitti. Gelenlerin hepsinde bir bıçak, birin de ayrıca bir silah vardı. Plastik kelepçeyle ellerimizi arkadan bağladılar. Yüzerini Afganistan bayrağıyla gizlemişlerdi." dedi.

"ÇOCUKLARIN TORPİL ATTIĞINI DÜŞÜNDÜK"
Olay anını anlatan bir mahalle sakini, "Evde oturuyorduk. Küçük yeğenim var, onu aşağı indirecektik. O da aşağı iniyordu. Sonra bir yoğun bir ses geldi. Biz dışarıda oynayan çocukların torpil attığını falan düşündük. Sonra dışarı çıktık. Bağırtılar vardı. Dışarıda bulunan bir teyze bağırıyordu. Birinin kollarını bağlamışlar. Orda silahı sıkmışlar. Herhalde içeride tartışmışlar. Burada toplanmışlardı. Bende bağırdım. Hatta şu arkaya doğru bir bıçak attılar. Bizde ne olduğunu sorduk. Onlarda eşyalarının çalındığını söyledi. Ondan sonra aşağı doğru şüphelileri kovalamaya başladılar. Bizde polisi aradık." dedi.

ŞÜPHELİLERİN KAĞIT TOPLAYICISI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Olay sonrası 12 şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ve mağdurların bilgisine başvuran polis, çevrede bulunan tüm kameraları tek tek inceledi. Polis, 20 güvenlik kamerası üzerinde yaptığı incelemede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin gündüz kağıt-karton toplayıcılığı yaptığını belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda şüphelilerden 1 kişi yakalanırken 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşetiSultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşetiSultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşetiSultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti

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