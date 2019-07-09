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Sultangazi'de market soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Sultangazi'de market soygunu

İSTANBUL (AA) - Sultangazi’de market çalışanlarını silahla tehdit eden bir kişi kasadaki parayı alarak kaçtı.

Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak’ta bulunan bir markete giren maskeli ve silahlı soyguncu çalışanları tehdit etti.

Kasada bulunan yaklaşık 2 bin 500 lirayı alan soyguncu olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine, markete polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri de olay yerine gelerek, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
market soygunu silahlı soygun sultangazi

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