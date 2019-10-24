Sultangazi'de pompalı tüfek dehşeti kamerada

Olay yerine yakın bir parkta bulunan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kaçmaya çalışan Yasin Y.'ye durması yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen kaçmaya devam eden şüpheliyi polis havaya ateş ederek, yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Çok sayıda polis ekibinin geldiği caddede trafik durdu. Bir süre sonra olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından emniyet şeridi kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında problem olduğu iddia edilen Yasin Y. ile Şaban Ö. kısa süre önce tartıştı. Şaban Ö'nün işyerinin bulunduğu Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne elindeki pompalı tüfekle gelen Yasin Y., Şaban Ö'ye ait park halindeki araca ateş etmeye başladı. Araca ateş eden şüpheli, daha sonra Şaban Ö'ye ait işyerine doğru yöneldi. Şaban Ö'yü ölümle tehdit eden şüpheli, iş yerinden çıkıp otomobile tekrar ateş açtı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de, park halindeki otomobile pompalı tüfekle 8 el ateş eden bir kişi, araç sahibini öldürmekle tehdit etti. Polis, pompalı saldırganı havaya ateş ederek yakalarken, şüphelinin araca ateş açması ve çevrede yaşanan panik kameralara yansıdı.

'TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAKTAN' ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Şaban Ö. ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu belirttiği, bundan dolayı Şaban Ö.'ye ait otomobile ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Yasin Y.'nin yapılan GBT sorgusunda 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan' arandığı ortaya çıktı.

"ŞABAN USTA SENİ YAŞATMAYACAĞIM' DİYE BAĞIRIYORDU"

Olayın görgü tanıklarından Musa Durdu, "Bir arkadaş elinde tüfekle bağıra bağıra geldi. Araca 1-2 el sıktı. İçeri geldi. Şaban ustayı arıyordu. Şaban ustaya 'çık dışarı' dedi. Arabada kimse yoktu. 'Şaban usta dışarı çık. Seni yaşatmayacağım' diye bağırıyordu. Araban dolayı aralarında alacak verecek varmış" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına gelen Yasin Y.'nin pompalı tüfekle ateş ettiği, çevredeki vatandaşların panik ve korkuyla sağa sola koşuştuğu görülüyor. Şüphelinin daha sonra Şaban Ö.'ye ait iş yerine gittiği, kısa bir süre sonra dışarı çıktığı, peşinden gelen 4 kişinin şüpheliyi ikna etmeye çalıştıkları görüntülere yansıdı. Görüntülerin devamında ise Yasin Y., ikinci kez Şaban Ö.'nün iş yerine gidiyor, saniyeler sonra iş yerinden çıkıyor ve otomobile doğru giderek ateş etmeye devam ediyor. Şüpheli, arkadaşları olduğu öğrenilen kişilerin tüm ısrarlarına rağmen ateş etmeye devam ediyor.

