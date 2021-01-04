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Sultangazi’de ruhsatsız kafede iskambil oyunu oynayan 16 kişiye 50 bin lira ceza

04.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de ruhsatsız kafede iskambil oyunu oynayan 16 kişiye 50 bin lira ceza

Sultangazi’de bir kafeye düzenlenen baskında yasak olmasına rağmen iskambil oynayan ve nargile içen 16 kişiye, 50 bin 400 lira ceza kesildi.Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün gece Yunus Emre Mahallesi’nde bir kafeteryada, korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen iskambil kağıdı ile oyun oynandığı ve nargile kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Ruhsatı bulunmadığı ileri sürülen söz konusu kafeteryaya gece saat 22:00 sıralarında baskın yapan ekipler, 16 kişiyi iskambil oynarken ve nargile içerken suçüstü yakaladı.

Sultangazi’de bir kafeye düzenlenen baskında yasak olmasına rağmen iskambil oynayan ve nargile içen 16 kişiye, 50 bin 400 lira ceza kesildi.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün gece Yunus Emre Mahallesi’nde bir kafeteryada, korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen iskambil kağıdı ile oyun oynandığı ve nargile kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ruhsatı bulunmadığı ileri sürülen söz konusu kafeteryaya gece saat 22:00 sıralarında baskın yapan ekipler, 16 kişiyi iskambil oynarken ve nargile içerken suçüstü yakaladı. Aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 16 kişiye, Covid-19 kurallarına ve İlçe Hıfzıssıhha kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 50 bin 400 lira idari para cezası kesildi.
Baskında kimlik kontrolünden geçirilen şüpheliler arasında bulunan Derviş A. adlı şahsın, “kredi kartı dolandırıcılığı” suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faili firar olarak aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Ayrıca ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen söz konusu kafeteryanın, Sultangazi İlçe Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildiği belirtildi.

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