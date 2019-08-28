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Sultangazi'de tamirhanede yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

Bakım için getirilen iki otomobil ile iş yerindeki malzemeler zarar gördü

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir tamirhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi Mescidi Selam tramvay durağı yakınında bulunan bir iş yerinde, araç tamiri sırasında kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, bakımı yapılan araç ile tamirhanedeki bir otomobil ve iş yerindeki malzemeler zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi tamirhane yangın

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