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Sultangazi'de tatil edilen okulun velileri eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 17:04 | Son Güncelleme

  SİLİVRİ açıklarındaki depremin ardından hasarlı oldukları tespit edilerek tatil edilen 29 okuldan biri olan Sultangazi'deki İstiklal İlkokulu öğrencileri, çeşitli okullara dağıtıldı.

Sultangazi'de tatil edilen okulun velileri eylem yaptı

Elif YAVUZ-Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ açıklarındaki depremin ardından hasarlı oldukları tespit edilerek tatil edilen 29 okuldan biri olan Sultangazi'deki İstiklal İlkokulu öğrencileri, çeşitli okullara dağıtıldı. Veliler, verilen karara tepki göstererek okul bahçesinde eylem yaptı.
İstanbul Valiliği tarafından hafif hasarlı olduğu açıklanarak tatil edilen İstiklal Ortaokulu ve İlkokulu öğrencileri, geçici olarak Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu, Veysel Sacıhan İmamhatip Ortaokulu ve Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Ortaokulu'nda eğitim ve öğretimlerine devam edecek.
Yeni okulların uzak olduğunu ve servis verilmediğini iddia eden veliler, karara tepki göstermek amacıyla İstiklal Ortaokulu'nun bahçesinde toplandı. Okul yönetiminden herhangi bir bilgi alamadıklarını belirten veliler, okul bahçesinde çocuklarıyla birlikte eylem yaptı. Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir okula gelerek velilerle görüştü.
Polis, eylem nedeniyle okul ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Velilerden Gülşen Günoğlu, “Bu karardan memnun değiliz. Servis parası 170 TL istiyorlar. Okul tadilata girecek dediler ama biz yenilenmesini istiyoruz. Deprem dayanıklı, çocukların sağlıklı bir şekilde okumasını istiyoruz. Okulumuz 30 senelik okul, yeni bir okul değil. Biz kitap mı alalım, servis ücreti mi verelim, kursa mı verelim?" diye konuştu.
İki çocuğunun farklı okullara verildiğini ve uzak noktalarda olduğunu belirten Veli İclal Belgin ise “1. Sınıf ve 4. Sınıf çocuklarım var. Biri başka, diğeri başka okula verildi. İkisinin de giriş ve çıkış saatleri aynı. Birisi Gazi'nin bir tarafında diğeri bir tarafında. İkisini de nasıl alacağımı bilmiyorum. Ulaşımı nasıl sağlayacağım, derse nasıl yetiştireceğim? Ya birisini okula göndermeyeceğim ya da birisini bir ders geç veya erken alacağım. Bunu dengelemem lazım, ben de çaresizim" dedi.

(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de tatil edilen okulun velileri eylem yaptıSultangazi'de tatil edilen okulun velileri eylem yaptıSultangazi'de tatil edilen okulun velileri eylem yaptıSultangazi'de tatil edilen okulun velileri eylem yaptı

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