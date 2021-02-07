HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi’de yol verme kavgasında 17 yaşında bir genç vuruldu

Sultangazi’de yol verme kavgasında 17 yaşında bir genç vuruldu

07.02.2021 21:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi’de emniyet görevlisi bir bekçi, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme tartışmasına girdi.

İstanbul Sultangazi’de emniyet görevlisi bir bekçi, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme tartışmasına girdi. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 17 yaşındaki Enes Seydanoğlu bacağından vuruldu. Polis, Seydanoğlu’nu yaralayanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Cebeci Mahallesi 2546. Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde emniyet görevlisi bir bekçi ile sokak üzerindeki bir aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sözlü tartışma sonrası araçtan inen 5 kişi, bekçi Zeyd Baltacı’ya saldırdı. Market çalışanı Enes Seydanoğlu’nun da araya girmesiyle tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinde bulunan şüphelilerden biri belindeki silahı çıkararak 17 yaşındaki Seydanoğlu’nu yaraladı. Bekçi Zeyd Baltacı, havaya ateş açarak olayı sakinleştirmeye çalışırken şüpheliler geldikleri kiralık araçla kayıplara karıştı.

Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Enes Seydanoğlu, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Sanal dünyada kullanabileceğiniz en güzel takma isimlerSanal dünyada kullanabileceğiniz en güzel takma isimler

En Çok Okunan Haberler

Hakime söylediği söz sosyal medyayı salladı

Hakime söylediği söz sosyal medyayı salladı

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Cinayet gibi kaza kamerada

Cinayet gibi kaza kamerada

Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor

Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

MEMATT tüm testlerden geçerek tam not aldı

MEMATT tüm testlerden geçti

7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız, trafik kazası geçirdi

AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız, trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı

Görenler hemen ekipleri aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yaktı

Kayak merkezinde halay tepki çekti

Kayak merkezinde halay tepki çekti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yalanlama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.