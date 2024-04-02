Sumağın faydaları nelerdir? Sumak nelere iyi gelir?

Bilimsel ismi Rhus olan sumak, sakız ağacıgiller ailesine mensup bir baharat çeşididir. Sumak faydaları bakımından da oldukça zengin bir baharattır. İçerisinde bulunan antioksidan bileşenlerden kaynaklı insan sağlığına önemli katkıları vardır. Zayıflamış bağışıklık sistemini güçlendirme etkisi olan sumak, çeşitli hastalıklarda tedavilere destek amacıyla da kullanılmaktadır.

Sumağın faydaları nelerdir?

Baharatlar arasında bulunan sumağın sağlık bakımından çeşitli yararları bulunmaktadır. Güçlü bir antioksidan etkisine sahip olan sumağın içerisinde aynı zamanda bol miktarda C vitamini, A vitamini gibi birçok farklı vitamin türü mevcuttur. Vitaminlerin yanı sıra demir, kalsiyum, potasyum gibi minerallere de bünyesinde yer veren sumak, zengin içeriği sayesinde çeşitli rahatsızlıkların vücutta yarattığı olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda sumağın faydaları genel olarak şu şekildedir:

İçeriğinde bulunan C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar.

Bünyesinde çeşitli antioksidanlar barındırdığı için her tür kanser hastalığına karşı koruyucu nitelik taşır.

Sindirim sistemi sağlığını koruması ve mide ile alakalı sorunları iyileştirmesi, kuru sumak faydaları arasındadır.

Kronik rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

Kalp ve damar sağlığına olumlu etkileri vardır.

Kanamayı durdurucu niteliği mevcuttur.

Antibakteriyel özelliğinden kaynaklı diş etlerine iyi gelir ve ağız içinde oluşan yaraların iyileşmesini sağlar.

Ödem söktürücü nitelik taşıması yoğurt sumak faydaları arasında bulunur.

Kan şekeri değerlerini düzenleyici etkisi vardır.

Kolesterol düşürücü etkisiyle karaciğer sağlığını koruyucu etkisi, sumak suyunun faydaları arasında yer alır.

Sumak nelere iyi gelir?

Sumak sağlık bakımından yararlı olan baharat türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada sumak hangi hastalıklara iyi gelir konusunu detaylandırmak önemlidir.

Sumak çeşitli yiyeceklere lezzet vermek amacıyla tercih edildiği gibi sağlık alanında da kullanılan bir baharat türüdür. İçeriğinde yer alan vitaminlerden dolayı bağışıklık destekleyici özelliği vardır. Bu özelliği çeşitli hastalıklara yakalanma riskini azaltmada etkin bir rol oynamaktadır. Ayrıca bu baharat türü kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürme etkisine sahip olduğu için kalp ve damar ile ilgili hastalıklardan korumaktadır. İdrar söktürücü niteliğinden kaynaklı vücutta biriken zararlı toksinlerin vücuttan daha kolay atılmasını sağlar.

Enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi de bulunan sumak, boğaz ağrılarının azalmasında ve yüksek ateşin düşmesinde de etkilidir. Kansere karşı koruyucu özelliğiyle birlikte kadın hastalıklarına karşı da etkisi vardır. Sumakla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde bu baharatın kadınlarda görülen regl ağrılarını azalttığı kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra sindirim sistemi ve cilt sağlığı üzerinde de çeşitli faydaları vardır.

Sumak faydaları nelerdir nasıl kullanılır?

Sumak kadın sağlığından sindirim sistemi sağlığına, kalp ve damar sağlığından cilt sağlığına kadar birçok sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratan bir baharat çeşididir. Sumağın birçok farklı kullanım şekli mevcuttur. Yaygın olarak salata ve yemeklerin içine ilave edilerek tüketilen bu baharatın taneleri ise çay yapımında kullanılır.

Beslenme düzeni içerisinde yer alması gereken baharatlardan biri olan sumağın ayrıca ferahlatıcı özelliği de mevcuttur. Sıklıkla toz formunda tercih edilen sumak, ilave edilen yiyeceklere hafif ekşimsi bir tat vermektedir. Bu noktada toz sumak nasıl kullanılır konusu karşımıza çıkabilir. Toz formundaki sumak baharatı yoğurt, yemek, salata veya içecek içerisine eklenerek tüketilebilmektedir.

Sumak günde ne kadar tüketilmeli?

Her gün sumak kullanmanın insan sağlığı üzerinde çeşitli faydaları mevcuttur. Ancak sumak kullanırken kulanım oranına dikkat edilmesi gerekmektedir. Yemeklere veya salatalara eklenen sumakla ilgili belirtilmiş bir oran ölçüsü yoktur. Bunun dışında çay formunda kullanılacak ise gün içerisinde en fazla 3 bardak kadar sumak çayı içilmesi tavsiye edilmektedir. Bu çayın önerilen miktarı aşmadan içilmesi, vücutta biriken toksinlerin kısa sürede dışarı atılmasını sağlamaktadır.

Sumak kimler kullanamaz?

Sumak faydaları açısından zengin bir baharat türü olmasına karşın fazla tüketimi bazı yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Yaygın olarak taneleri ya da toz formu kullanılan sumağın özellikle düzenli olarak ilaç kullananlarla alerjik bünyeye sahip olan kişiler üzerinde olumsuz etkileri görülebilir. Ayrıca gebelik ve emzirme döneminde olanların da hekim görüşü almadan bu baharatı kullanması önerilmemektedir. Bu baharatın çok fazla tüketilmesi, bağırsak sağlığını bozabilir, alerjik reaksiyonlara yol açabilir ve mide ile alakalı problemlerin görülmesine sebep olabilir

Bu tür olumsuz durumlar, sumak zararları arasında yer alır.





