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  4. Sünnet düğününde birden fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Sünnet düğününde birden fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

19.02.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kahreden olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tunceli’nin Pertek ilçesinde, sünnet düğününde arkadaşlarıyla oyun oynarken birden fenalaşarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Muhammed Ali Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu. Arslan'ın boğazına şeker kaçtığı belirlendi.

Sünnet düğününde birden fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Kahreden olay, Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sünnet düğünü olan Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evlerinin yakınında oyun oynarken birden fenalaşarak yere düştü.

Kahreden ölüm! Sünnet düğününde arkadaşlarıyla oynarken birden fenalaştıKahreden ölüm! Sünnet düğününde arkadaşlarıyla oynarken birden fenalaştı

BOĞAZINA ŞEKER KAÇMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine ailesi tarafından otomobille Pertek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed’in boğazına şeker kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. (İHA)

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