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Sünnet düğününde minik Hamza'ya polisten sürpriz! 'Çok heyecanlandım'

30.07.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de yaşayan 6 yaşındaki Hamza Aydın'ın sünnet düğünü için kurduğu hayal gerçek oldu. Minik Hamza'nın hayalini öğrenen polisler, sünnet düğünü konvoyuna eşlik etti. Hayali gerçek olan çocuğun sevinci yüzüne yansırken, ailesi de polis ekiplerine teşekkür etti. Minik Hamza, "Çok heyecanlandım teşekkür ederim onlara." dedi.

Sünnet düğününde minik Hamza'ya polisten sürpriz! 'Çok heyecanlandım'

Arnavutköy'de “Sünnet düğünümde polis amcaların konvoy yapmasını çok istiyorum" diyen Yaşar Aydın'ın 6 yaşındaki oğlu Hamza Aydın'ın isteğine Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü kayıtsız kalmadı. Minik Hamza'nın hayalini gerçekleştiren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, hem Hamza'ya çiçekle sürpriz yaptı hem de sünnet düğünü için hazırlanan konvoya katıldı.

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Sünnet düğününün gerçekleştirileceği salona gitmek üzere evden çıkan Hamza Aydın, polisleri karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı.

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Ekipler küçük çocuğa çiçek ve hediye verdikten sonra iki motosiklet ve iki polis aracıyla konvoya eşlik etti.

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Hayali gerçek olan çocuğun sevinci yüzüne yansırken, ailesi de polis ekiplerine teşekkür etti.

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Hamza ise, "Çok heyecanlandım teşekkür ederim onlara." diye konuştu.

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Baba Yaşar Aydın ise, “Bu mutlu günümüzde, oğlumuz Hamza polisleri çok sevdiği için ısrarla polislerin de düğünden olmasını istedi. Biz de İlçe emniyet müdürlüğünden rica ettik. Bizi kırmayıp geldiler sağolsunlar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Düğünümüze güzel bir anı olacak inşallah. Çok sevindi her şey onun için zaten." dedi. (DHA)

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polis sünnet

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