Sünnet için götürülen hastanede bademcikleri alınmıştı! Diyarbakır'daki ameliyat skandalıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Skandal olay Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana geldi. Anne S.Y., iki buçuk yaşındaki oğlu B.Y.'yi sünnet ettirmek için geçen hafta devlet hastanesine götürdü. B.Y., işlemlerin ardından operasyon için hazırlandı. Kulak Burun Boğaz Servisi'ne götürülen B.Y.'nin burada bademcikleri alındı.

ÇOCUKLARININ BADEMCİKLERİNİN ALINDIĞINI ÖĞRENEN AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzayınca görevlilere sorup durumu öğrendi. Sünnet için götürdükleri hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile doktorlardan şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI! ARALARINDA DOKTORLAR DA VAR

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından Üroloji ve Kulak Burun Boğaz servislerinde, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Ailenin şikayetiyle savcılık, B.Y. ile ilgili tüm tetkik ve raporları istedi.

Kısa sürede dosyayı hazırlayan ailenin avukatı raporları savcılığa sundu.

(DHA)

