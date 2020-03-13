Sunucu koronavirüsle 'röportaj' yaptı!

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp, dünyayı etkisi altına alan, yüz binlerce vaka, çok sayıda ölümün yaşandığı koronavirüse karşı çoğu ülke uyarıda bulunup, ciddi önlemler aldı.

Mısır'daki bir televizyon programında, temsili Covid-19 kostümlü bir kişi, bir uydu görüntüsüyle aradığını iddia ettiği şovda ortaya çıkarak, sosyal medya konuşmalarının neden olduğu panikten kaçınmalarını söyledi.

"Yemin ederim ki bu endişelerde haksızlığa uğruyorum" diyen virüs, "Okula gitmek istemeyen bir çocuk annesine yorgun hissettiğini ve sınıf arkadaşlarının öksürdüğünü söyleyebilir, buna karşılık, annesi ona hemen korona olduğunu söyleyebilirdi" dedi.

Nasıl önlenebileceği sorusuna ise sanal virüs, "Temiz olun. Ellerinizi iyice yıkayın ve merdiven korkuluğuna çok fazla dokunmayın! Ayrıca, yüzüme hapşırma!" şeklinde yanıt verdi.

Sunucu, bu röportajın profesyonelce olduğunu söyledi.

MISIR'DA İKİNCİ ÖLÜM

Mısır Sağlık Bakanlığı, dün 60 yaşında zatürre rahatsızlığı bulunan bir kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.