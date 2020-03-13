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Sunucu koronavirüsle 'röportaj' yaptı!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2020 14:43 | Son Güncelleme

Mısır'da Al Hayat televizyon kanalı, yakın zamanda başlattığı "Ne hakkında konuşuluyor?" adlı programda, sunucu Jaber Al Qarmuti, 'profesyonelce davranarak' virüsle röportaj yaptığını iddia etti.

Sunucu koronavirüsle 'röportaj' yaptı!

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp, dünyayı etkisi altına alan, yüz binlerce vaka, çok sayıda ölümün yaşandığı koronavirüse karşı çoğu ülke uyarıda bulunup, ciddi önlemler aldı.

Mısır'daki bir televizyon programında, temsili Covid-19 kostümlü bir kişi, bir uydu görüntüsüyle aradığını iddia ettiği şovda ortaya çıkarak, sosyal medya konuşmalarının neden olduğu panikten kaçınmalarını söyledi.

"Yemin ederim ki bu endişelerde haksızlığa uğruyorum" diyen virüs, "Okula gitmek istemeyen bir çocuk annesine yorgun hissettiğini ve sınıf arkadaşlarının öksürdüğünü söyleyebilir, buna karşılık, annesi ona hemen korona olduğunu söyleyebilirdi" dedi.

Nasıl önlenebileceği sorusuna ise sanal virüs, "Temiz olun. Ellerinizi iyice yıkayın ve merdiven korkuluğuna çok fazla dokunmayın! Ayrıca, yüzüme hapşırma!" şeklinde yanıt verdi.

Sunucu, bu röportajın profesyonelce olduğunu söyledi.

MISIR'DA İKİNCİ ÖLÜM

Mısır Sağlık Bakanlığı, dün 60 yaşında zatürre rahatsızlığı bulunan bir kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle, vaka sayısının 80'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, hastalardan 20'sinin iyileştiği ve karantinadan çıktığı kaydedildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada bir Alman vatandaşının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakasının olduğunu açıklamıştı.

Ülkede güncel vaka sayısı 67 olarak duyurulmuştu.

Mısır hükümeti, koronavirüsle mücadele kapsamında geniş katılımlı tüm etkinliklerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi yönünde karar almıştı.

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