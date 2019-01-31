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Süper Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 21:40 | Son Güncelleme

Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 589'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 13, 30, 31, 48 ve 50 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş milli piyango idaresi süper loto

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