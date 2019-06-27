Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun 610. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131. \nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 12, 32, 34, 44, 46 ve 50 olarak belirlendi. \n(S\u00fcrecek)G\u00f6ren b\u00fcy\u00fcleniyor! \u0130\u015fte Konya'n\u0131n gizli cennetiFSM'deki \u00e7al\u0131\u015fma \u0130stanbul trafi\u011fini etkilediT\u00fcrkiye Turizm Geli\u015ftirme ve Tan\u0131t\u0131m Ajans\u0131 kuruluyor
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