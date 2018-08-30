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Süper Loto sonuçları 30 Ağustos / Milli Piyango 567. hafta Süper Loto çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş izle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 08:44 | Son Güncelleme

30 Ağustos Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun bu akşam 567. hafta çekilişi yapılacak. Geçen haftaki çekilişte Süper Loto'da altı bilen çıkmadı. Devreden ikramiye miktarı ise 1.216.679,39 TL. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Süper Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir ve Süper Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Süper Loto sonuçları 30 Ağustos / Milli Piyango 567. hafta Süper Loto çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 30 Ağustos Perşembe, geçen hafta yapılan çekilişte altı bilen olmayınca 1 milyon 216 bin 679 lira devretmişti. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 3 milyon TL olması bekleniyor. Bu akşamki Süper Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Süper Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 30 Ağustos Perşembe günü 567. Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 30 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

30 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 567. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

567. çekiliş Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO 566. HAFTA KAZANDIRAN NUMARALARI: 2 - 6 - 20 - 26 - 42 - 54

Haftanın numaraları çekildikten sonra 566. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını açıklandı. Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 216 bin 679 lira 39 kuruş haftaya devretti.

23 Ağustos Süper Loto çekilişinde 5 bilen 47 kişi 8 bin 54 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 162 kişi 187 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 44 bin 132 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandılar.

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SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto, şans oyunları içinde en büyük ikramiyeyi veren oyun olarak geçiyor. Bunda da devir sınırı olmamasının katkısı büyük. Süper Loto'da 1-54 sayıları içinden seçilen altı sayıyı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Süper Loto, son bir yılda toplam 262 milyon 31 bin 423 TL 35 kuruş ikramiye dağıttı. Son bir yılda yapılan Süper Lot çekilişlerinde kazanılan en büyük ikramiye ise 42 milyon 532 bin 640 TL 20 kuruş. bu ikramiye aynı zamanda şans oyunlarında Türkiye'de bir kişinin kazandığı en büyük ikramiye olarak tarihe geçti.

Süper Loto'da son bir yılda en çok çıkan sayılarda 324 kez ile 13 ve 35 sayıları başı çekiyor. Bu sayıları 35 sayısı 316 kez çıkarak takip ediyor. 1 sayısı 292 kez, 45 sayısı 288 kez çıkarken 17 ve 4 sayıları 284 kez çekilişlerde çıkmış. 47 sayısı 280 kez çıkarken 20 sayısı 276 kez ile onun ardından geliyor. 33, 43, 23 ve 22 sayıları ise 272 kez çıkmış. Diğer sayıların dağılımı ise şöyle:

36 - 268 kez, 49 - 264 kez, 40 - 264 kez, 19 - 264 kez, 29 - 264 kez, 18 - 264 kez, 5 - 256 kez, 46 - 256 kez, 14 - 252 kez, 54 - 252 kez, 50 - 248 kez, 12 - 248 kez, 41 - 248 kez, 39 - 248 kez, 2 - 244 kez, 31 - 244 kez ve 10 - 244 kez

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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