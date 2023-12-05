HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SÜPER LOTO SONUÇLARI 5 ARALIK 2023! millipiyangoonline.com ile Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI 5 ARALIK 2023! millipiyangoonline.com ile Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

05.12.2023 18:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 5 Aralık 2023 Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 5 Aralık 2023 Salı akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 5 Aralık Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 5 ARALIK 2023! millipiyangoonline.com ile Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 5 Aralık Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 5 ARALIK AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto çekilişi 5 Aralık Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pencereden düşerek can vermişti! Müstehcen video detayı dikkat çektiPencereden düşerek can vermişti! Müstehcen video detayı dikkat çekti
Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildiÜmit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi
68 Türk vatandaşı daha Türkiye’ye gelecek68 Türk vatandaşı daha Türkiye’ye gelecek
Anahtar Kelimeler:
süper loto Milli Piyango süper loto sonuçları
En Çok Okunan Haberler
"Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti! Çok sayıda güzellik salonu var! 6 milyondan fazla takipçisi olan fenomene soruşturma

"Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti! Çok sayıda güzellik salonu var! 6 milyondan fazla takipçisi olan fenomene soruşturma

İstanbul'da 'Başak Demirtaş' sürprizi!

İstanbul'da 'Başak Demirtaş' sürprizi!

Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi

Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi

Varlığından bile ilk kez haberiniz olacak! Malikanesine öyle bir şey yaptırdı ki...

Varlığından bile ilk kez haberiniz olacak! Malikanesine öyle bir şey yaptırdı ki...

Pencereden düşerek can vermişti! Müstehcen video detayı dikkat çekti

Pencereden düşerek can vermişti! Müstehcen video detayı dikkat çekti

Parasını böyle kurtarmış! O fotoğrafı gönderdi, parayı aldı

Parasını böyle kurtarmış! O fotoğrafı gönderdi, parayı aldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.