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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? 1 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş ve bilet sorgulama

01.06.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 1 Haziran Perşembe günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 1 Haziran akşamı bu haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? 1 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş ve bilet sorgulama...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? 1 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 1 Haziran Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

1 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

1 HAZİRAN SÜPER LOTO CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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