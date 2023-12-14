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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır, hangi günler çekiliyor? 14 Aralık Milli Piyango sonuç ekranı

14.12.2023 18:16 | Son Güncelleme:
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Süper Loto sonuçları 14 Aralık Perşembe akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 14 Aralık Perşembe akşamı bu haftanın ikinci çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto nasıl oynanır, hangi günler çekiliyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Milli Piyango ekranı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır, hangi günler çekiliyor? 14 Aralık Milli Piyango sonuç ekranı

Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper nasıl oynanır ve Süper Loto hangi günler çekiliyor' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyenler 14 Aralık Perşembe akşamı sonuçları Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyor. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte millipiyangoonline.com ekranı

14 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 14 Aralık Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

14 ARALIK SÜPER LOTO CANLI İZLE İÇİN TIKLAYIN

12 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 ARALIK 2023 bilet sorgulama! SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 ARALIK 2023 bilet sorgulama!

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 12 Aralık'ta gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmışmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto büyük ikramiyesi 105.480.978,65 ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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