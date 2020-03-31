Süper taşıyıcı ne demek? Kimler bu tanıma giriyor?

Covid-19'un nasıl bulaştığı tam olarak bilinmiyor ama koronavirüs ailesindeki diğer hastalıklar gibi ağız ve burundan çıkan damlacıklar yoluyla farklı organizmalara yayıldığına inanılıyor.

2003 yılındaki SARS salgını sırasında doğrudan 10'dan fazla kişiye virüs bulaştıran bireyler "süper taşıyıcı" olarak sınıflandırıldı. O salgın sırasında toplamda 5 kişinin bu grupta yer aldığı açıklandı.

Bulaşıcı hastalıkların taşınmasında bütün organizmalar birbirinden farklılık gösteriyor. Fakat son yirmi yıldır yapılan çalışmalarda insanların yüzde 20'sinin yani her 5 kişiden birinin diğerlerinden daha fazla virüs bulaştırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.

BİR KİŞİ NASIL SÜPER TAŞIYICI OLUR?

Bunun sebebi tam olarak bilinmiyor fakat bazı teoriler mevcut.

Bir görüşe göre bu, taşıyıcının bağışıklık sistemiyle alakalı bir durum. Kişinin bağışıklık sistemi virüsü baskılamakta yeterince başarılı olamadığından yaymaya devam etmesinden kaynaklanıyor. Alternatif görüşe göre ise bağışıklık sistemi çok güçlü olduğu için taşıyıcı hiç bir semptomu göstermeden hayatına devam ediyor ve virüsü yayıyor.