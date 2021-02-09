Şüpheli araçtan 10 mülteci çıktı

Osmaniye’de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta, yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 10 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı uygulamada M.A.İ. isimli şahsa ait 27 MA 1079 plakalı minibüs şüphe üzerine durduruldu. Araçta yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmayan Suriye uyruklu 10 mülteci yakalandı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç şoförü M.A.İ. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.



