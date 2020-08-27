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Şüpheli ölüm! Dere yatağında böyle bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 18:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dere yatağında silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Şüpheli ölüm! Dere yatağında böyle bulundu

Lice ilçesi Bayırlı köyü Bilgin mezrası yakınlarında hayvanlarını otlatan bir çoban, dere yatağında hareketsiz duran bir kişiyi gördü. Çobanın haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

VÜCUDUNDA KURŞUN İZLERİ VAR

Şahsın vücudunda kurşun izlerinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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