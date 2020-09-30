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Şüpheli şahsın üstünden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devriye gezen polis ekipleri uyuşturucu ele geçirdi.İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cuma Mahallesi üzerinde park halindeki 16 BDN 08 plakalı araçta bulunan F.S isimli şahıstan şüphelendi.

Şüpheli şahsın üstünden uyuşturucu çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devriye gezen polis ekipleri uyuşturucu ele geçirdi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cuma Mahallesi üzerinde park halindeki 16 BDN 08 plakalı araçta bulunan F.S isimli şahıstan şüphelendi. Şahsı kontrol etmek için araca yaklaşan ekipleri gören F.S. arabadan inerek kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca sonucu şahıs fazla kaçamadan yakalandı. Yapılan üst aramasında 1 sustalı bıçak, 2 çıkı metafetamin, bir miktar kubar esrar ile bir miktar bonzai ele geçirildi. F.S. ekipler tarafından gözaltına alınırken, kullandığı araç ise detaylı aranmak üzere KOM Büro Amirliğine teslim edildi.

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