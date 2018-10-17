Sur'da terör mağduru aileler evlerine kavuşuyor

Sur'da 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu ilçede oluşan tahribatın giderilmesi için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Yok edilen evlerin ve tarihin yeniden ihya edildiği bir dönemin yaşandığını ifade eden Güzeloğlu, "Onların zihniyeti imha etmek ve bu millete ait bütün değerleri yok etmektir. Devletimizin kararlılığı, sizlerin desteği ile terör örgütünün ve bütün iş birlikçilerinin bütün ihanet planlarını bozduk. Açtıkları o çukurlara kendilerini gömdük. Milletin değerlerini yok etmek isteyenlere hukukun içerisinde devlet ve millet hak ettikleri cezayı verdi." dedi.

Terör örgütü mensuplarının sadece evleri yıkmadığını aynı zamanda camilere, minarelere, Kur'an-ı Kerim'e, kiliselere ve manevi değeri olan her şeye zarar verdiğine işaret eden Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sur'da yaşananlardan sonra bu tahribatı, ihaneti, yıkımı ortadan kaldırmak için 1 milyar lirayı aşkın bir harcama yaptık. Helal olsun, daha da yapacağız, ötesini de yapacağız. Çünkü biz teröre karşı bu duruşu sergileyen Diyarbakır'ın ve sizlerin her türlü hizmeti hak ettiğini düşünüyoruz. Bugün de içerisinde huzurla oturacağınız evlerin kura çekimini yapacağız. Sur ilçemizde mağdur edilen ve hak sahibi olan vatandaşlarımızın yüzde 90'ına ulaştık. Kalan yüzde 10 da mahkemelerde veraseti kesinleşmemiş vatandaşlarımızdır. Mahkemeleri bittiği gibi o yüzde 10 ile de oturup uzlaşacağız."