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Sur'da terör mağduru aileler evlerine kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör mağduru aileler için yaptırılan konutlardan 723'ünün anahtarı noter huzurunda çekilen 6'ncı kura ile sahiplerine teslim edildi - Vali Hasan Basri Güzeloğlu: - "Sur'da yaşananlardan sonra bu tahribatı, ihaneti, yıkımı ortadan kaldırmak için 1 milyar lirayı aşkın harcama yaptık. Helal olsun, daha da yapacağız, ötesini de yapacağız"

DİYARBAKIR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, terör mağduru aileler için inşa edilen konutlar için 6'ncı kura çekimi yapıldı.

Sur'da 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu ilçede oluşan tahribatın giderilmesi için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Bu kapsamda tarihi Sur ilçesindeki terör mağdurları için Çölgüzeli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 723 konutun sahiplerinin belirlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ aracılığıyla yaptırılan 666'sı 3 oda 1 salon, 94'ü 2 oda 1 salon toplam 760 konuttan 723'ünün anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

- "Terör örgütünün bütün ihanet planlarını bozduk"

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK ve iş birlikçilerinin kazdıkları çukurlarla yok ettikleri huzurun ve güvenin yeniden inşa edildiğini, Diyarbakır'da "diyar-ı huzurun" yaşandığını söyledi.

Yok edilen evlerin ve tarihin yeniden ihya edildiği bir dönemin yaşandığını ifade eden Güzeloğlu, "Onların zihniyeti imha etmek ve bu millete ait bütün değerleri yok etmektir. Devletimizin kararlılığı, sizlerin desteği ile terör örgütünün ve bütün iş birlikçilerinin bütün ihanet planlarını bozduk. Açtıkları o çukurlara kendilerini gömdük. Milletin değerlerini yok etmek isteyenlere hukukun içerisinde devlet ve millet hak ettikleri cezayı verdi." dedi.

Terör örgütü mensuplarının sadece evleri yıkmadığını aynı zamanda camilere, minarelere, Kur'an-ı Kerim'e, kiliselere ve manevi değeri olan her şeye zarar verdiğine işaret eden Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sur'da yaşananlardan sonra bu tahribatı, ihaneti, yıkımı ortadan kaldırmak için 1 milyar lirayı aşkın bir harcama yaptık. Helal olsun, daha da yapacağız, ötesini de yapacağız. Çünkü biz teröre karşı bu duruşu sergileyen Diyarbakır'ın ve sizlerin her türlü hizmeti hak ettiğini düşünüyoruz. Bugün de içerisinde huzurla oturacağınız evlerin kura çekimini yapacağız. Sur ilçemizde mağdur edilen ve hak sahibi olan vatandaşlarımızın yüzde 90'ına ulaştık. Kalan yüzde 10 da mahkemelerde veraseti kesinleşmemiş vatandaşlarımızdır. Mahkemeleri bittiği gibi o yüzde 10 ile de oturup uzlaşacağız."

Güzeloğlu, ranta değil hizmete talip bir anlayışla Sur ilçesini ihya etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin de bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sur ilçesinde gerçekleştirilen ihya ve inşa çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, adı Vali Güzeloğlu'nun çektiği kura ile belirlenen Abdurrahman Emsen'e konutunun anahtarı verildi.

Güzeloğlu, Emsen'e yeni evinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Emsen, Sur'da evinin zarar gördüğünü, yeni evine taşınacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Daha sonra programa katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da vatandaşlar için kura çekti.

Serkan Çelik, hak sahibi annesinin rahatsızlığı nedeniyle vekaleten törene katıldığını anlatarak, anahtarı teslim almanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

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