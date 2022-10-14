Sürekli aynı şeyi yapıyor! Bu kadarına da pes

Bir araştırmacı, çevrimiçi olarak müstehcen egzersiz video ve fotoğrafları yayınlayan kadınların bir tuzağa düştüğünü iddia ediyorç Bunun sadece fitness yerine çevrimiçi onay için egzersiz yaptıklarını öne sürüyor. Fitspo kültürü altında paylaşım yapan kadınlar Instagram'da milyonlarca takipçi kazanabilir.

RUH SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR

Sosyal medyaya akın eden fitness kültürünün genç kadınların ruh sağlığına zarar verdiği bugün tartışmalı bir şekilde iddia edildi.

Fitspo, halk arasında bilindiği gibi, başkalarını motive etmek amacıyla kendilerinin resimlerini veya videolarını paylaşan influencerlar.

Bu tür gönderiler, kadınların fitness içerikleri yayınlayarak milyonlarca takipçi kazanabileceği Instagram gibi sosyal medya sitelerinde yaygındır.

Örneğin, düzenli olarak kendi antrenman içeriğini yükleyen Amerikalı bir fitness fenomeni olan Jen Selter’ın sayfasını 13,5 milyon kişi takip ediyor.

“NARSİST BİR TUZAK”

Ancak İsveç'teki Malmö Üniversitesi'nden bir spor bilimleri araştırmacısı olan Aurélien Daudi'ye göre, bu tür kadınlar, yalnızca başkalarından onay isteyerek egzersiz yapmaya yönlendirildikleri narsist bir tuzağa düşüyorlar.

Seksi imajı ön plana çıkaran bu sayfalar, diğer kadınların gerçekçi bedenlerini bu idealize edilmiş versiyonlarla karşılaştırdıklarından zihinsel sıkıntıya neden olabileceğini de sözlerine ekledi. Bir dergiye yazarak şunları söyledi: 'Bu davranışı izlemek ve bu davranışta bulunmak beden imajında, genel benlik algısında ve zihinsel esenlikte bozulma ile bağlantılıdır.'



