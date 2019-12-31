Sürekli esnemek hastalık belirtisi

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Çevrenizde esneyen insanları görmüşsünüzdür, ilk anda normal olarak algılansa da devam eden sürekli esneme hali-durumu normal olarak karşılanmaz” diye konuştu.

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hisar Hospital intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, esnemenin istemsiz gerçekleşen bir refleks olduğunu ifade ederek, “Parasempatik sistemin aktif olduğunu, stresten uzak rahat ortamlarda vücudumuzun uyku öncesi hazırlık veya uykuya giriş belirtisi olarak algılanabilir. Fizyolojik olarak uykusunu alamayan kişilerde,sabah uykudan yeni kalktığınız zaman, yatma saati gelmiş kişilerde esneme görülebilir, bunların dışında sürekli esneyen insanlar görmüşsünüzdür.Bu fizyolojik aşamanın ötesinde bir hastalık belirtisi olarak algılanabilir” diye konuştu.

BİRÇOK HASTALIĞIN BELİRTİSİ OLABİLİR

Yeterli süre uyuduğu halde uykusunu alamayan ve sürekli esnemeye devam eden kişilerden uyku bozukluğunun belirtisinin sürekli esnemek olduğunu anlatan Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Sürekli esneme hali uyku bozukluğundan başka beyine oksijen gitmesini engelleyen uyku apnesi, kalp damar hastalığı gibi hastalıkların belirtisi ve göstergesidir. Bu kişiler en kısa zamanda hekime başvurmalı ve tedavi olmalıdır. Esnemek halk arasında bulaşıcı olarak bilinse de art arda isteyen kişiler de bir takım psikolojik sorunlardan kalp rahatsızlıklarına kadar bir çok hastalığın belirtisi olarak yorumlanabilir” dedi.

Doç Dr. Yavuz Selim Yıldırım,’’Normal bir insanın uyku esnasında ağzının kapalı, burundan nefes alıp vereceğini, burnu tıkanık olan kişilerin ise uyku esnasında ağızdan nefes almaya başladığı ve boğaz bölgesinin nefes yolunu kapatmasıyla nefeste kesilme sonucu uyku da solunum durması yani uyku apnesi oluşur’’diye belirtti.