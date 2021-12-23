Sürekli oje değiştirmekten sıkılanlar için adım adım evde kalıcı oje rehberi

Ojeler sabun, deterjan veya kolonya gibi ürünlerle temas ettikçe parlaklıklarını kaybeder ve soyulmaya başlar. Bu da hoş olmayan görüntülere sebep olur. Sık sık oje değiştirmekle uğraşmadan bakımsız görüntünün önüne geçmek isterseniz son yıllarda bir hayli yaygınlaşan kalıcı oje uygulamasına şans verebilirsiniz. Bozulmayan, çıkmayan ve parlaklığını kaybetmeyen kalıcı ojeler büyük bir kolaylık sağlar. Üstelik artık kalıcı oje yaptırmak için güzellik merkezlerine gitmenize de gerek yok. Birkaç basit adımla siz de evinizden çıkmadan kalıcı oje uygulayabilir, sık sık oje değiştirme derdinden kurtulabilirsiniz. Evde kalıcı oje uygulamak istiyorsanız gelin, bu uygulamanın adımlarını birlikte inceleyelim.

1. Adım: Manikür

Evde kalıcı oje uygulamanın ilk ve en önemli adımı, manikür ve tabii ki törpü. İlk olarak tırnak etlerinizi güzelce temizledikten sonra törpü ile tırnaklarınıza dilediğiniz şekli vermelisiniz. Tırnağınızın şeklini verdikten sonra yüzeyini de törpülemeniz gerekir. Bu adımın sonunda tırnak yüzeyini matlaştırmış olmanız kalıcı oje işlemini etkili bir şekilde tamamlamak için son derece önemli.

Tırnağınızı şekillendirmek için çelik törpüler

Kalıcı oje uygulamasının ilk aşaması olan manikür adımında tırnaklarınızı şekillendirirken çelik törpülerden faydalanabilirsiniz. Makyaj aksesuarları alanında olduğu kadar manikür aparatları konusunda da bir hayli başarılı olan Nascita markasının çelik törpüsü, tırnağınızı şekillendirirken en büyük yardımcınız olabilir. Markanın son derece pratik olan törpüsü, kaliteli olduğu için uzun ömürlü bir kullanım sunar.

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Tırnak yüzeyini matlaştırmak için kağıt törpüler

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Kalıcı oje uygulamasının ilk aşaması olan törpüleme işleminde tırnak yüzeyini matlaştırmak gerekir. Bunun için parlatıcı törpü olarak da bilinen kağıt törpüler en uygun alternatifler. Siz de bu aşamayı tamamlamak için Fe markasının tırnak şekillendirme ve parlatma dahil olmak üzere toplam 7 fonksiyona sahip kağıt törpüsünden yardım alabilirsiniz. Törpünün sert bölümü ile tırnak yüzeyini kolayca matlaştırabilirsiniz.

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2. Adım: Hazırlık ve temizlik

Kalıcı oje uygulaması yaparken izlemeniz gereken ikinci adım ise tırnaklarınızı temizleyip uygulama yapmaya hazır hale getirmek. "Prep & wipe" olarak da bilinen bu adımda, tırnaklarınızın yüzeyini oje çıkarıcı mendille veya solüsyonla güzelce temizlemeniz gerekir. Böylelikle tırnağınızı, üzerinde kalan tortu ve yağ gibi fazlalıklardan arındırarak kalıcı ojenizin düzgün ve temiz bir görünüme sahip olmasını sağlarsınız.

Oje çıkarıcı mendiller

Tırnak yüzeyindeki tortulardan kurtulmak için oje çıkarıcı mendiller son derece pratik bir uygulama sunar. Bunun için Mara Kozmetik markasının kalıcı oje çıkarıcı asetonlu mendillerinden yardım alabilirsiniz.

İçinde 30 adet mendil bulunan ürünü incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

Kalıcı oje öncesi temizleme solüsyonları

Dilerseniz bu aşamada tırnak temizleme solüsyonlarından da yardım alabilirsiniz. Kalyon markasının kalıcı oje hazırlığı için özel olarak ürettiği solüsyon, aradığınız ürün olabilir. Bir pamuk yardımıyla solüsyonu uygulayarak tırnak yüzeyini tortulardan ve yağ tabakasından arındırabilir, tırnaklarınızı kalıcı oje için hazırlayabilirsiniz.

Kalyon Kalıcı Oje Öncesi Tırnak Temizleyici Solüsyonu'nu incelemek için buraya tıklayın.

3. Adım: Base Coat

Evde kalıcı oje uygulaması yaparken izlemeniz gereken üçüncü adım ise base coat. Kağıt törpü ile yüzeyini matlaştırdığınız ve solüsyon veya mendille temizlediğiniz tırnaklarınıza base coat adı verilen şeffaf jelden sürerek tırnak yüzeyinde oje uygulaması için pürüzsüz bir zemin oluşturmanız gerekir.

Profesyonel ürünler

Base coat adımında uzmanların kullandığı ürünlerden faydalanmak isterseniz profesyonellerin sıklıkla tercih ettiği Spacelac markasının ürününden yardım alabilirsiniz. Markanın Rusya'da üretilen ürünü, 6 haftaya kadar kullanılır ve son ana kadar parlaklığını kaybetmez.

Spacelac markasının base coat ürününü incelemek ve satın almak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

Uzun süreli etki isteyenlere

Base coat adımında yerli bir üründen yardım almak isterseniz TNL markasının özellikle kalıcı oje uygulaması için ürettiği cilasını tercih edebilirsiniz. Markanın 30 gün kalıcılık vadeden ürününü, fırçası yardımıyla rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

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4. Adım: Kurutma

Bu aşamada bir önceki adımda uyguladığınız base coat ürününü UV LED lamba kullanarak 30 saniye boyunca kurutmalısınız. Bunun için kalıcı oje uygulamalarına özel üretilen cihazlardan yardım alabilirsiniz.

Bir cihazla saniyeler içinde ojelerinizi kurutun

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Kalıcı oje uygulamasının temizlikten sonraki her aşamasında ihtiyacınız olacak UV LED lambalar, bu işlemin en önemli unsurlarından biri. Kurutma adımı için Mara Kozmetik'in kalıcı oje uygulaması için özel olarak ürettiği profesyonel kalıcı oje kurutucusundan yardım alabilirsiniz.

Mara Kozmetik'in kalıcı oje kurutucu cihazını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Farklı bir alternatif arıyorsanız

Base coat ürününüzü ve kalıcı ojenizi kurutmak için farklı UV LED cihazları değerlendirmek isterseniz Schelab markasının ürününe de bakabilirsiniz. Markanın 10, 30, 60, 99 ve 120 saniye olmak üzere 5 farklı zaman ayarı bulunan cihazı, son derece pratik bir kullanım sunar.

Schelab markasına ait kalıcı oje kurutucu cihazı incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

5. Adım: Oje uygulaması

Tırnaklarınıza uyguladığınız base coat ürününü UV LED cihaz yardımıyla 30 saniye boyunca kuruttuktan sonra dilediğiniz renkteki kalıcı ojenin ilk katını ince bir tabaka halinde tırnaklarınıza sürebilirsiniz. İlk katı sürdükten sonra yine cihazdan yardım alarak en az 30, en fazla 60 saniye kurutmanız gerektiğini hatırlatalım. Sonrasında ikinci katı sürebilir ve yine UV LED cihaz ile kurutarak oje sürme adımını tamamlayabilirsiniz.

Kırmızı ojeler her dönemin modası

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Kalıcı oje uygulamasında oje adımı için birçok renk seçeneği bulunan Space markasının ojelerini tercih edebilirsiniz. Rusya'da özellikle uzmanların kullanımı için üretilen ojelerle son derece profesyonel bir görünüm elde edebilirsiniz.

Markanın High Heels adını verdiği canlı kırmızı renkteki ojesini incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

Nude sevenler için

Tırnaklarınızda nude tonları seviyorsanız ve her uygulamada farklı bir ton denemek istiyorsanız TNL markasının üçlü kalıcı oje renk setine bakabilirsiniz. Sette nude tonlarda üç farklı oje mevcut.

30 gün boyunca etkisini sürdüren oje setini satın almak için buraya tıklayın.

6. Adım: Top Coat

Kalıcı ojelerinizi sürüp UV LED cihazı yardımıyla kuruttuktan sonra son olarak bir top coat uygulamanız gerekir. Bu aşamada zevkinize göre ister parlak ya da mat ister simli bir top coat tercih edebilir, tırnaklarınızı son görünümüne kavuşturabilirsiniz. Bu arada top coat uygulamasından sonra da UV LED cihaz yardımıyla tırnaklarınızı kurutmanız gerektiğini hatırlatalım.

Parlak sevenlere

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Eğer tırnaklarınızda parlak görünümü tercih ediyorsanız TNL markasının ekstra parlaklık veren top coat ürününe bakabilirsiniz.

TNL markasına ait cilayı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Mat görünüm isteyenlere

Siz de son yıllarda moda olan mat görünümlü ojelerden hoşlanıyorsanız Schelab markasının mat bitişli top coat ürününe göz atabilirsiniz.

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