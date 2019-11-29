Suriye anayasa müzakereleri sona erdi!

Pedersen, Suriye hükümetinin ve muhalif eş başkanların anayasal müzakerelerle ilgili toplantı gündemini belirlemede anlaşmaya varamadıklarını ifade ederek, "Fikir birliğine varmaya çalıştık ancak dediğim gibi henüz bu aşamada değiliz" dedi.

BM, anayasa yazım çalışmasını Cumhurbaşkanı Beşar Esad hükümeti ile muhalifler arasında sekiz yıldan uzun süredir devam eden iç savaşı sona erdirmek için uzun sürecek siyasi uzlaşı sürecinin bir aşaması olarak niteliyor.

Ancak uzmanlar Rusya ve İran'dan askeri destek aldıktan sonra 2015 yılından bu yana ülkenin büyük bölümünde tekrar hakimiyet kazanan Esad'ın müzakere masasında muhaliflere taviz vermeyeceğini düşünüyorlar.

Komitenin 45 üyesi taslak çalışmalarından sorumlu grubunu oluşturuyor. Grup hükümet, muhalifler ve sivil toplum olmak üzere 15'er üyeli üç heyetten oluşuyor.

