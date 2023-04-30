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  4. Suriye’de patlama! 2 Türk polisi şehit oldu, 7 polis yaralandı

Suriye’de patlama! 2 Türk polisi şehit oldu, 7 polis yaralandı

30.04.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin Tel Abyad kentinde güvenlik güçlerince PKK/PYD terör örgütünün Türkiye’de yapmayı planladığı bombalı saldırılarda kullanılacak patlayıcılara müdahale sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, 2 polis memuru ile 1 Suriye yerel polisi şehit oldu, 4’ü yerel 7’si Türk, 11 polis ise yaralandı. Şanlıurfa Valiliği'nden patlamayla ilgili açıklama yapıldı.

Suriye’de patlama! 2 Türk polisi şehit oldu, 7 polis yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Suriye’nin Telabyad kentinde polis uygulama noktasında yaşandı. İddiaya göre, PKK/PYD terör örgütünün ülke genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında patlama meydana geldi.

2 TÜRK, 1 YEREL POLİS ŞEHİT OLDU

Patlamada 2 Türk polisi ile 1 yerel polis şehit olurken, 4’ü yerel olmak üzere 11 polis ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Akçakale ve Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, patlamayla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, “Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Telabyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında PKK/PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir. Olay esnasında 2 polis memurumuz şehit olmuştur. Bir yerel polis memuru şehit olmuştur. 4’ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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