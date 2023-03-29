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Suriye'deki ABD üslerine yapılan saldırılar sonrası Beyaz Saray'dan açıklama: İstediğimiz zaman karşılık veririz

29.03.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de, geçtiğimiz günlerde ABD üslerine düzenlenen roketli saldırılara ilişkin olarak Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ABD ordusunun, Amerikan üslerine yapılan saldırılara kendi istedikleri zaman ve yöntemle karşılık verecekleri bildirildi.

Suriye'deki ABD üslerine yapılan saldırılar sonrası Beyaz Saray'dan açıklama: İstediğimiz zaman karşılık veririz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere yönelik saldırılara "istedikleri zaman ve yöntemle" karşılık vereceklerini söyledi.

Günlük çevrim içi basın toplantısında konuşan Kirby, İran destekli grupların, Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere yönelik saldırılarına ilişkin bu tip olaylara gerekli karşılığı verdiklerini söyledi.

Kirby, üslere yönelik herhangi bir saldırı olursa buna "istedikleri zaman ve yöntemle" karşılık vereceklerinin altını çizdi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu hadiseyle ilgili ikinci bir saldırıyı iptal ettiğine ilişkin medyada çıkan haberleri doğrulamayan Kirby, Başkomutan olarak Biden'ın bu konuda karar hakkının kendisinde olduğunu vurguladı.

Kirby, ABD'nin nükleer verileri Rusya ile paylaşılmaması kararının amacına ilişkin bir soru üzerine, Rusya'nın Yeni START Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeyi reddetmesi nedeniyle böyle bir karar verdiklerini dile getirdi.

Rusya'nın Yeni START Anlaşması'na geri dönmesinden memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Kirby, bu anlaşmanın her iki ülke ve dünya için iyi olduğu görüşünü savundu.

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KUZEY KORE AÇIKLAMASI

Kirby, Kuzey Kore'nin balistik füze programını geliştirmeye yönelik adımlarıyla ilgili Pyongyang ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ön koşulsuz masaya oturmayı istediklerini ancak onların buna yanaşmadığını aktardı.

Koordinatör Kirby, bu nedenle bölgedeki müttefikleriyle güvenlik anlaşmaları gereğince yapmaları gerekeni yapmaya ve askeri kapasitelerini geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Biden'ın yarın Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyuran Kirby, liderlerin ekonomik ilişkiler, iklim değişikliği ve teknoloji konularının yanı sıra Ukrayna'ya verilen desteği masaya yatıracaklarını kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye abd

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